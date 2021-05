Carro pega fogo em posto de combustível no Marco

Um veículo, modelo Siena, pegou fogo, na manhã desta sexta-feira (14), em um posto de combustível localizado na Travessas Lomas Valentinas com a Avenida Almirante Barroso no bairro do Marco, em Belém.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros está no local e já debelou o fogo e agora faz o resfriamento do veículo para evitar que as chamas retornem.

De acordo com populares, pessoas que estavam no local ajudaram a empurrar o veículo para fora do posto e assim evitar um acidente maior. O condutor do veículo teria saído do carro e abandonado o bem no local.

Trânsito – Como o carro acabou sendo colocado em cima da faixa de pedestres, apenas um faixa da Lomas Valentinas está liberada para passagem de veículos. Por isso, um grande engarrafamento se forma no local.

