Carro prata volta aos ataques a bala fazendo vítima, agora, em Barcarena

Um veículo tipo Gol, de cor prata, passou pela motocicleta de placa QDX-0521, que era pilotada por Gleibson Gabriel do Rosário de Araújo. Ele transportava Afonso dos Santos Baia. De dentro do Gol, homens armados com revólveres dispararam contra Gleibson de Araújo, que morreu na hora. Afonso, que não se sabe se era apenas passageiro, carona ou amigo da vítima, nada sofreu.

O crime ocorreu na Rua do Furo, localizada no bairro Jardim Cabano, em Barcarena, região nordeste do Pará, a 150 quilômetros de Belém pela Alça Viária, ou 10 quilômetros por meio do porto do Arapari. Não foi esclarecido, pela polícia, se o piloto seguia em baixa velocidade, se na hora dos disparos ele caiu com a motocicleta e o passageiro. Policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar isolaram a área até a chegada da Polícia Civil, que pediu levantamento cadavérico no local, tomou os primeiros depoimentos e solicitou a remoção do corpo da vítima para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, órgão de Abaetetuba, vizinho município de Barcarena.

As investigações iniciais correm pela Delegacia de Polícia de Vila dos Cabanos. Segundo a polícia, não é possível afirmar agora que a execução de Gleibson de Araújo tenha algo a ver com os casos ocorridos cerca de dois anos atrás, envolvendo carros diversos, mas sempre da cor prata ou cinza. Entretanto, a polícia acredita se tratar de um caso de execução sumária, posto que a ideia concretizada era matar o piloto da moto.

Imagem: Divulgação