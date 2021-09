Carro roubado é ateado fogo em estrada vicinal de Tailândia

A Polícia Civil investiga um fato ocorrido em Tailândia, a 240 quilômetros de Belém, depois quem alguém ateou fogo em um carro, em uma estada vicinal do município.

O veículo que tem registro de roubo foi abandonado em chamas na manhã de quarta-feira (22), na vicinal Badarote, a poucos quilômetros do centro da cidade.

Um vídeo gravado por moradores mostra o veículo tomado pelo fogo, em uma estrada de chão.

Ainda não há informações de quem ateou fogo no carro e qual a ligação com o roubo do veículo.

Fonte: Portal Tailândia