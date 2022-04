Carro roubado é recuperado pela Polícia Federal em Itaituba

Na última sexta-feira (22), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Pará, apreendeu um carro com registro de furto na 3° rua do bairro Jardim Aeroporto, no município de Itaituba. De acordo com o Portal giro, uma denúncia relatando sobre um carro com suspeita de clonagem em um galpão no Km 05, foi recebida pelos agentes da PRF, que decidiram investigar.

Ao chegar no local indicado, os agentes encontraram uma caminhonete branca, e perceberam identificadores alterados no automóvel. Após a averiguação, foi constatado a veracidade da denúncia. O veículo, teria sido roubado na cidade de Taquaritinga do norte, em Pernambuco, há dois anos atrás (2022).

O carro foi recapturado e levado pelos agentes para a Seccional da Polícia Civil de Itaituba, e em tese, encaixado como crime de receptação.

Texto: Paola Queiroz

Foto: Reprodução Redes Sociais.