Carro se choca com cavalo em rodovia de Castanhal

Um cavalo atravessou no meio da pista e causou um grave acidente no Km-17 da rodovia Castanhal-Curuçá. Os ocupantes do veículo tiveram ferimentos leves, mas o carro ficou bastante destruído. Já o animal morreu depois de sofrer graves ferimentos. O trecho da rodovia estava completamente escuro quando o acidente aconteceu.

Nas redes sociais houve cobrança de forma incisiva das autoridades de Castanhal, pois faltaria fiscalização quanto aos animais de grande porte que fogem de fazendas da região, causando graves acidentes.

Os donos também foram cobrados para redobrarem os cuidados em relação a este tipo de fuga que vem causando transtornos, principalmente no período da noite.

Fonte: Ver-o-Fato / Por: Max Andreone