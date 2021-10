Carro trafega na pista do BRT e atinge moto na Augusto Montenegro; uma pessoa morreu

Motociclista morreu e carona ficou ferida.

Uma pessoa morre e outra fica ferida em acidente na pista do BRT na Augusto Montenegro.

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente registrado nesta quarta-feira (6), na avenida Augusto Montenegro, no bairro Castanheira, em Belém. De acordo com a Semob, um carro de passeio bateu numa motocicleta onde estavam duas pessoas.

O carro circulava pela pista expressa do BRT sob a justificativa de que o motorista estaria passando mal, e precisava cortar caminho. Foi nesse momento que o carro colidiu com a moto que teria tombado na pista após o piloto se desequilibrar. Ele morreu no local, a carona foi levada para o hospital.

Agentes da Semob estiveram no local. O trânsito ficou lento no trecho durante boa parte da tarde.

Fonte G1 PA