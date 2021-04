De acordo com a PRF, ao menos uma pessoa morreu na colisão entre carro de passeio e caminhão. Corpo de Bombeiros estão no local para realizar a remoção do corpo.

Carro vira ‘bola de metal’ em grave acidente ocorrido na rodovia BR-316, no Pará

Acidente entre um carro de passeio e um caminhão deixou ao menos uma pessoa morta no quilômetro 106 da rodovia BR-316, próximo à vila Jeju, em Santa Maria de Belém, nordeste Pará.

De acordo com informações colhidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no local, o carro teria freado bruscamente e a carreta, carregada com cimento, que vinha atrás, não conseguiu parar ao ponto de evitar a colisão. A batida foi tão forte que o veículo menor virou quase uma bola de metal e foi parar de baixo do caminhão. O condutor do carro de passeio ficou preso nas ferragens e faleceu no local.

Ainda segundo a PRF, não dá para saber se há mais corpos dentro do carro devido ao grande dando com a colisão. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a remoção do corpo do condutor do veículo de passeio.