Carroceiro é preso por maus tratos de cavalo

Um carroceiro foi preso em flagrante delito enquanto castigava selvagemente um cavalo em plena Avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco, em Belém. A situação se registrou na manhã de ontem, sexta-feira, 22.



Na ocasião, o homem foi visto atacando o bicho bastante fraco e parecendo confuso, o que chamou atenção do Coronel Cavalcante, comandante do Comando de Policiamento Ambiental que, imediatamente, acionou a guarnição sob o comando do Tenente França, do Batalhão de Polícia Ambiental -BPA, que fez os procedimentos adequados, como resgate do animal e apresentação do infrator na Divisão Especializada em Meio Ambiente – Demapa, onde o homem foi autuado em flagrante e liberado sob pagamento de fiança.



Segundo o coronel Cavalcante, foi constado o crime , assim como, observadas diversas lesões no cavalo, que foi conduzido para a UFRA(projeto carroceiros), que deu todo o apoio para os primeiro socorros, onde será feito um laudo das condições de saúde do equino.

Ainda segundo a Polícia, o animal deve ficar em observação até terça-feira, 26, e depois será destinado para adoção com apoio do centro de Zoonoses de Belém , órgão responsável por esse tipo de animais.

O acusado que cometeu o ilícito foi enquadrados na Lei 9.605/98 Art. 32, que prevê pena de detenção de três meses a um ano, e multa. BO 00620/2021.100018-9.

Imagens: Ray Nonato/Ronabar