Carta de Belém resume demandas e compromissos do Fórum das Cidades Amazônicas

Nesta sexta-feira, 4, será referendado um dos documentos mais importantes da história da Amazônia: a Carta do Fórum das Cidades Amazônicas, com as principais demandas das capitais dos oito países que formam a Pan-Amazônia.

A Carta será assinada pelos prefeitos (as) brasileiros (as) e convidados da Pan-Amazônia e ministros. Ela será lida pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, principal organizador do encontro na capital paraense.

O documento também será entregue pelo prefeito Edmilson Rodrigues para o presidente Lula e para presidentes da Pan-Amazônia, durante a Cúpula da Amazônia, evento que ocorre na próxima semana, na capital paraense, nos dias 8 e 9 de agosto.

Agenda internacional

A Carta é especialmente importante por vários motivos: nunca o meio ambiente foi levado tão a sério na agenda internacional e por Belém ser considerada a capital-referência da região, escolhida, inclusive, para sediar a COP-30, em 2025.

O Fórum, que trata da estruturação e organização urbana em cidades com especificidades amazônicas, vai debater temas fundamentais, como mudanças climáticas, desenvolvimento urbano sustentável, bioeconomia, fronteiras, gestão territorial e financiamento para projetos, entre outros temas.

Ou seja, as principais ações e demandas envolvendo as áreas urbanas da Amazônia estarão em um documento que, em seguida, será entregue e repercutido diretamente com presidentes e chefes de estado.

Além do prefeito Edmilson Rodrigues, estão em Belém, para os debates e elaboração da carta, o ministro das Cidades, Jader Filho; o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha; o secretário de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, André Ceciliano; e ainda prefeitos e prefeitas de outros municípios da Amazônia.

Leitura

A leitura da Carta, pelo prefeito Edmilson Rodrigues, no Fórum das Cidades, está prevista para as 12h desta sexta-feira, 4, no Hangar Centro de Convenções, onde também ocorrerá a Cúpula da Amazônia, dias 8 e 9 próximos.

A iniciativa do Fórum é da Prefeitura de Belém, com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), e em coordenação com o Governo do Estado do Pará, a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI/PR), Ministério das Cidades (MCID), Ministério do Meio Ambiente e Mudança de Clima (MMA), Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará (Famep) e Governos Locais pela Sustentabilidade (Iclei).

Texto: Edson Coelho

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcio Ferreira/Ag Belém