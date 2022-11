Carta de Belém serve de inspiração para a redação do Enem

A Carta de Belém, documento produzido por ativista entidades de proteção da Amazônia e por povos originários da floresta durante o Encontro de Saberes Amazônicos e Mudanças Climáticas, que ocorreu em outubro de 2021 na capital paraense, serviu como texto motivador para a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, que teve como tema “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”.

O Encontro de Saberes foi realizado pela Prefeitura de Belém em parceria com entidades sociais, com o objetivo de ser um preparatório para o X Fórum Social Pan-Amazônico (Fospa), realizado na cidade no mês de junho de 2022, para dar voz e apontar soluções às problemáticas sociais e ambientais da região pan-amazônica, que reúne nove país da América do Sul.

“A carta é bem clara quando ela afirma que sem deter a destruição da floresta Amazônica será impossível deter as mudanças climáticas. Ela também é bem clara ao dizer que não é possível deter a destruição da floresta sem deter os ataques nos territórios dos povos originários”, pontua o coordenador de Relações Internacionais da Prefeitura de Belém, Luiz Arnaldo Campos.

Ele diz, ainda, que o papel pioneiro e inspirador da Carta de Belém foi uma das causas que levou o documento servir de referência para a redação do Enem 2022.

O Exame Nacional do Ensino Médio é principal avaliação para se ingressar nas instituições de ensino superior públicas e privadas do Brasil.

Em meio à realização de um dos maiores eventos do mundo sobre mudanças climáticas e de proteção das comunidades tradicionais da floresta, a 27° Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas deste ano (COP27), que ocorre no Egito até o dia 18 deste mês, a Carta de Belém ganha notoriedade por ser um dos mecanismo que representa a voz da maior floresta tropical do mundo, a Amazônia.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, ao saber que o documento serviu como norteador para a realização do Enem 2022 afirmou que “estamos unidos como povos da Amazônia, por sua proteção e por um futuro justo feliz”, tendo em vista que Belém é uma das principais cidades da Amazônia brasileira.



Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa