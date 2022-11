Cartão de meia-passagem assegura gratuidade no ônibus para fazer o Enem

A Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), informa que nos domingos de realização do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2022, dias 13 e 20 de novembro, os estudantes terão gratuidade nas linhas de ônibus do município de Belém e Região Metropolitana.

Para ter acesso à gratuidade, o estudante precisa apresentar no momento do embarque o cartão Passe Fácil de meia-passagem. Dessa forma, o cobrador irá liberar a catraca sem cobrar a passagem. E, em caso de realizar a integração com o cartão pré-carregado, o valor da tarifa não será descontado.

A Semob ressalta que a gratuidade será concedida apenas nas operações do transporte público, que ocorrem por meio de cartão digital.

