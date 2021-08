Cartão Merenda de R$ 80,00 destinado aos alunos de Canaã será lançado nesta sexta (06)

Com o objetivo de complementar a alimentação dos mais de 12 mil alunos da Rede Municipal de Ensino enquanto durarem as restrições da pandemia, a Prefeitura de Canaã dos Carajás, por meio da Secretaria Municipal de Educação, fará a entrega simbólica nesta sexta-feira (6), do Cartão + Merenda Canaã. O evento será realizado na Escola Municipal Magalhães Barata, na Vila Feitosa, às 8h.

Os demais alunos da Rede vão receber os cartões, a partir de segunda-feira, nas escolas em que estão matriculados, de acordo com cronograma que será divulgado pela própria escola. O Cartão + Merenda será concedido em parcelas mensais sucessivas e não acumuláveis no valor de R$ 80,00 a cada estudante da rede municipal de ensino devidamente matriculado.

O Auxílio será executado por meio de crédito em cartão magnético, a ser fornecido pelo Município de Canaã dos Carajás e entregue na respectiva Unidade de Ensino em que o aluno beneficiário estiver matriculado.

O Cartão será de uso exclusivo para a alimentação dos estudantes, não podendo ser comercializado, cedido ou transferido e o uso indevido do benefício ensejará na sua imediata suspensão, sem prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis.

Fonte: Blog Zé Dudu