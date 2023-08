Cartilha de apoio ao produtor rural será lançada em Canaã dos Carajás

Quando a cultura e a ciência se unem, o resultado é sempre significativo. Exemplo disso é a cartilha “O Negócio da Cacauicultura – Guia para o Produtor Rural” que será lançada na próxima sexta-feira, 11, às 16h, no auditório da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. O espaço integra o Instituto Cultural Vale.

Elaborada por pesquisadores do Instituto Tecnológico Vale (ITV), a publicação é uma ferramenta de apoio aos agricultores que podem utilizar a pesquisa científica, associada ao conhecimento tradicional, na melhoria do cultivo do cacau na Amazônia.

Para o lançamento da cartilha, estarão presentes membros do ITV, produtores de cacau, estudantes e comunidade local, oportunidade em que serão realizadas apresentações de experiências sobre a produção do cacau e atividades culturais com os alunos da Escola de Música e Dança da Casa da Cultura. O evento marca também a integração entre as equipes que trabalham na pesquisa e desenvolvimento dos territórios onde a Vale atua.

A programação é gratuita, aberta à comunidade, e para mais informações sobre o lançamento da publicação, os interessados podem entrar em contato pelo número (94) 99220-3451. A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás fica localizada na Rua das Esmeraldas, número 141, no bairro Jardim das Palmeiras.

O evento será transmitido ao vivo pelo canal da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás no Youtube e contará também com tradutor/intérprete de Libras.

Imagem: Divulgação