Cartões Passe Fácil passam a ser emitidos na Aldeia Cabana a partir desta quarta-feira,26

A partir desta quarta-feira, dia 26, o atendimento Passe Fácil já está sendo feito pela Prefeitura de Belém na Aldeia Cabana, em decorrência das obras de restauração do Mercado de São Brás. Localizado na avenida Pedro Miranda, entre as travessaS Enéas Pinheiro e Pirajá, o horário de funcionamento do novo posto é de 8h às 16h. O acesso é pela travessa Pirajá.

Esse atendimento é realizado pela Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (Coau) da diretoria de Transporte da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Belém (Setransbel).

Atendimentos – Os serviços, que passam a ser realizados no novo posto a partir de hoje, são a emissão de 1ª e 2ª via do cartão de meia-passagem, 1ª e 2ª vias do cartão Sênior, 2ª via do cartão Especial e desbloqueio de cartão cancelado por biometria facial. Para a emissão de 1ª via da meia-passagem é necessário fazer o agendamento no site do Passe Fácil (www.passefacil.com.br).

A entrega dos cartões já solicitados também foi transferida para a Aldeia Cabana. Esse serviço estava sendo feito no posto Bel Fácil, no Parque Shopping.

Atendimento escolas – A partir de 2 de agosto o atendimento às escolas, referente à informação de alunos no sistema Passe Fácil, será feito no Posto Bel Fácil localizado no Parque Shopping, no horário de 10h às 15 h.

Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação