Cartões Passe Fácil serão entregues no posto da Semob do Parque Shopping a partir de segunda-feira,10

A Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), informa que a partir de segunda-feira, 10 de julho, começará a fazer entrega de cartões Passe Fácil nas dependências do posto Bel Fácil, localizado no subsolo do Parque Shopping.

A autarquia comunica que o atendimento será feito no horário de 9 às 15 horas, todos os dias da semana, à exceção das sextas-feiras de julho, que estão facultadas pela Prefeitura Municipal.

Mudança – A medida se faz necessária, em função da suspensão do atendimento Passe Fácil no posto do Mercado de São Brás, fechado para reforma, na sexta-feira passada, dia 30.

Segundo a coordenadora de Atendimento ao Usuário (COAU) da Semob, Patrícia Ellen, todos os cartões de meia-passagem (1ª e 2ª vias), Sênior (1ª e 2ª via) e Especial (2ª via) solicitados no posto do Mercado de São Brás poderão ser retirados no posto Bel Fácil.

Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Semob