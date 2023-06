Carvão ativado: Quais os seus benefícios e os seus riscos?

O que é o carvão ativado?

O carvão ativado, também conhecido como carvão vegetal ativado, geralmente vem em cápsulas, é um material poroso, muito utilizado em filtros pela sua grande capacidade de adsorver impurezas e agentes tóxicos. Por essas propriedades é muito utilizado na área da saúde e beleza. Na área da saúde é utilizado para tratar pacientes intoxicados por produtos químicos ou venenos.

Mas o que exatamente significa isso? Primeiramente adsorver ou adsorção é a capacidade de um material sólido de fazer substâncias líquidas ou gasosas aderirem a ele, é exatamente a sua aparência porosa que lhe dá essa característica única. Isso significa que o carvão ativado é capaz de literalmente absorver esses fluidos, tal como uma esponja de toxinas.

Quais os benefícios do carvão ativado

Como já vimos, o carvão ativado tem uma grande capacidade de absorver ou adsorver, as toxinas presentes no meio. Isso significa que suas aplicações no dia-a-dia são inúmeras, desde saúde, beleza e até alimentação.

Dica do Meio Sustentável: O carvão ativado é considerado um medicamento e por isso deve ser usado com responsabilidade. É contra indicado o consumo para menores de 2 anos.

Saúde

Na área da saúde e da medicina, o carvão ativado tem muitas utilidades. Por ser adsorvente (que pode fazer adsorção) ele tem um efeito desintoxicante, e é comumente utilizado em emergências que envolvem intoxicações ou envenenamentos. Tais como agrotóxicos, medicamentos e produtos químicos, mas ele não é capaz de adsorver álcool, derivados do petróleo, potássio, ferro, lítio e outros metais.

O carvão é administrado ao paciente para que absorva todas as substâncias tóxicas presentes no organismo. Após o uso o carvão ativado passa pelo sistema digestório carregando esses elementos nocivos para fora do organismo, desintoxicando o trato gastrintestinal e diminuindo drasticamente a quantidade de elementos tóxicos. O mesmo também pode ser usado em casos de enterite, colite e enterocolite, aerofagias e meteorismo.

Beleza

Por ter grande afinidade com óleo, o carvão ativado vem sendo muito utilizado na área de estética. Ele pode ser misturado em cremes e loções, ou máscaras faciais, ou até maquiagem. É utilizado principalmente para diminuição da oleosidade da pele e eliminação de impurezas. Dizem ainda que dá um efeito rejuvenescedor, mas isso ainda não foi comprovado cientificamente.

No cabelo atua como um detox, eliminando a sujeira, gordura e impurezas que somos expostos ao longo do dia, além de remover toxinas, produtos químicos e resquícios de produtos capilares. E ainda ajuda na prevenção de dermatite e caspa. Ele ainda não prejudica a hidratação da pele ou dos cabelos, pois não absorve água.

O carvão ativado pode ainda clarear os dentes. Quando aplicado nos dentes com a ajuda de pasta dental e escova, pode ajudar a tornar os dentes mais brancos. Mas não deve ser usado tão frequentemente, o uso prolongado pode deixar os quentes quebradiços e sensíveis. Por isso, sempre consulte seu dentista ou um profissional de saúde qualificado.

Alimentação

Você deve estar pensando: pode comer carvão? Sim, você pode, com indicação do seu médico, uso adequado e responsável, e estando ciente das contra indicações e possíveis reações aos efeitos colaterais*. Ufa! Mas mesmo assim as promessas do carvão ativado são enormes.

Devido ao seu poder de adsorver diversas substâncias, o carvão ativado diminui a retenção dessas substâncias tóxicas, ou seja, eliminação de gases intestinais, reduzindo dores e inchaço, controle da quantidade de gordura no sangue, que pode ajudar a melhorar o colesterol. Porém o uso indevido ou constante desse remédio pode causar prejuízos nutricionais, o que significa que o carvão ativado pode absorver nutrientes, proteínas e minerais importantes para o organismo. E mesmo assim não é comprovado que seu uso ajuda a perder peso.

*Obs.: Nós listamos alguns dos efeitos colaterais mais comuns um pouco mais abaixo, mas esteja atento a bula do remédio e siga as instruções do seu médico.

Pets

O carvão ativado também pode ser usado pelo seu animal de estimação! Por sua característica adsorvente ele é utilizado nas fórmulas de diversas rações e produtos alimentícios dos pets. Assim como o mesmo é capaz de desintoxicar pessoas, ele também pode fazer isso pelo seu animalzinho, regulando o sistema gastrointestinal e eliminando toxinas ou venenos ingeridos.

O carvão ativado também está presente nos filtros de água dos aquários e até em algumas areias para gatos, com o propósito de eliminar odores indesejáveis e compostos orgânicos. Se administrado corretamente, o mesmo não traz nenhum risco para os animais, mas é claro que podem haver efeitos colaterais como fezes escurecidas ou prisão de ventre. Antes de dar para o seu bichinho procure orientação de um veterinário qualificado.

Outros usos

O carvão ativado é utilizado também em outros lugares como por exemplo o desodorizador de sua geladeira, para eliminar mau cheiro, em diversos sistemas de filtragem, retirando as impurezas da água, incluindo o cloro que não pode estar presente nos alimentos, em fábricas e indústrias, para tratamento de gases tóxicos.

Possíveis efeitos colaterais

Vômito

Escurecimento das fezes

Constipação (prisão de ventre)

Diarreia

Prejuízo nutricional (quando usado em excesso)

Como usar o carvão ativado?

Mas como eu posso usar esse carvão? Antes de mais nada é preciso dizer que você só deve ingeri-lo com uma indicação e acompanhamento do seu médico ou outro profissional da saúde. Quando ingerido o carvão ativado por ter efeitos colaterais sérios, além de ter várias contra-indicações. Pode ser consumido de 1 a 2 cápsulas, 3 a 4 vezes por dia, no máximo 6 comprimidos por dia para adultos, e 3 para crianças. O carvão não deve ser misturado com soro fisiológico, mas pode ser tomado com água ou suco.

Onde encontrar o carvão ativado

Se seu médico indicar o uso, ele pode ser facilmente encontrado em lojas de produtos naturais, farmácias e sites. Podem ser vendidos em pílulas, comprimidos, in natura. Ou você pode adquirir produtos que levam carvão ativado como cremes, pastas de dente, sabonetes e shampoos.

