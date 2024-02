Casa Branca alerta que Ucrânia está ficando sem munições

A Casa Branca advertiu nesta terça-feira (6) que a Ucrânia está ficando sem munições e afirmou que é vital que os países aliados, incluindo os Estados Unidos, aprovem nova ajuda militar para que os ucranianos possam continuar enfrentando a invasão russa.

O porta-voz do Conselho de Segurança da Casa Branca, John Kirby, disse em uma entrevista por telefone que os militares ucranianos estão na posição de “ter de tomar decisões difíceis que não deveriam ter de tomar” devido à escassez de munições.

– A assistência em matéria de segurança dos Estados Unidos e de tantos outros países continua sendo vital para a Ucrânia – frisou Kirby.

O porta-voz lembrou que o próprio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconheceu que sem ajuda estrangeira as Forças Armadas do seu país não teriam conseguido recuperar parte do território ocupado pela Rússia em 2022.

– É absolutamente vital – reiterou Kirby, que garantiu que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, continua focado em enviar novos pacotes de armas para a Ucrânia.

No final do ano passado, Biden pediu ao Congresso dos Estados Unidos que aprovasse 106 bilhões de dólares (cerca de R$ 526,6 bilhões) para a Ucrânia no âmbito de um pacote extraordinário que também incluía verbas para Israel e para enfrentar a crise migratória.

Um grupo de senadores democratas e republicanos chegou a um acordo na semana passada para aprovar o pacote em troca da restrição do acesso ao asilo na fronteira com o México.

No entanto, os republicanos mais próximos do ex-presidente Donald Trump estão dispostos a matar o projeto na Câmara dos Representantes para não dar oxigênio a Biden em pleno ano eleitoral.

*EFE

Fonte: PLeno News/Foto: YVES HERMAN / POOL/EFE/EFEVISUAL