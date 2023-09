Casa da Cultura de Canaã dos Carajás e Centro Cultural Vale Maranhão lançam edital de apoio à cultura popular

Dois espaços culturais que integram o Instituto Cultural Vale lançaram, no último 11 de setembro, o Edital Apoia voltado para artistas e profissionais da cultura popular e regional. A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, no sudeste paraense, e o Centro Cultural Vale Maranhão destinarão um total de R$ 800 mil, exclusivamente, a fazedores de cultura popular dos respectivos estados onde estão inseridos. Cada um dos espaços destinará R$ 400 mil com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

No Pará, o Edital Apoia CCCC entra em sua terceira edição e já beneficiou 80 projetos, entre espaços culturais, grupos Parafolclóricos, de Bumba Meu Boi e Capoeira, mestres e mestras, quadrilhas juninas, artesãos e comunidades quilombolas. “O Edital Apoia, ao longo dos anos, vem se consolidando como uma iniciativa de valorização do patrimônio cultural da região amazônica. Ao reconhecer e premiar os grupos, fazedores de cultura e artistas que promovem as manifestações populares no território, contribui para que a diversidade de expressões e linguagens artísticas se mantenham presentes entre as comunidades”, reforça Randy Rodrigues, diretor da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás.

O edital selecionará propostas em diversas linguagens artísticas, como artes visuais, música, dança, festejos e celebrações. “A origem da cultura se dá nas diversas comunidades brasileiras, em diferentes expressões e linguagens. São danças, festejos, ritos, devoções, artesanatos que exprimem o que é conhecimento popular. No CCVM trabalhamos com foco em proporcionar cada vez mais espaços de apoio e visibilidade a estes detentores de sabedorias seculares primordiais para repensarmos a sociedade”, destaca o diretor do Centro Cultural Vale Maranhão, Gabriel Gutierrez, que realiza o Apoia pela quarta vez.

Serão 40 projetos premiados com o valor de R$ 10 mil, cada, por estado. O processo de seleção será feito por um comitê técnico composto por profissionais especialistas do Instituto Cultural Vale e por consultores externos locais e nacionais. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 11 de setembro e 15 de outubro nos sites da CCCC (www.casadaculturacanaa.com.br) e do CCVM (www.ccv-ma.org.br).

SERVIÇO

O quê? Casa da Cultura de Canaã dos Carajás e Centro Cultural Vale Maranhão lançam edital de apoio à cultura popular

Quando? Inscrições de 11 de setembro a 15 de outubro de 2023

Onde? Para os artistas paraenses, as inscrições podem ser feitas no site da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (www.casadaculturacanaa.com.br)

Quem pode participar? Artistas e profissionais da cultura popular e regional

Imagem: Divulgação