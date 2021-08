Casa da cultura em Marabá oferece cursos gratuitos

O Centro Cultural “Praça da Juventude” localizado em Marabá, retomara as suas atividades presenciais e está oferecendo vagas em diversos cursos, com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (3) de setembro.

O projeto que é gerenciado pela Fundação Casa da Cultura em Marabá, irar disponibilizar 1.100 vagas nas modalidades de skate, dança, musicalização, informática, teatro, esporte e outros. O projeto já atendeu 700 crianças ao longo desses dois anos em que foi implantado.

Para participar dos cursos oferecidos é necessário ter entre 6 e 18 anos, estar matriculado no ensino regular e comparecer no setor administrativo da Praça da Juventude nos horários da 8h as 12h, e das 14h às 17h até a sexta-feira (3) da semana que vem, munidos de documentos pessoais tanto da criança quanto do responsável.

Foto: maraba.pa.gov