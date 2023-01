Casa da Cultura em Marituba abre inscrições para diversos cursos

Moradores que residem no município de Marituba, e que desejam participar de cursos gratuitos, é bom ficar de olho nas inscrições, pois a Casa da Cultura, localizada no município vai abrir na segunda-feira (16) as vagas.

O espaço vai disponibilizar inscrições para as áreas de Estética, Música, Dança e Tecnologia. Para realizar a inscrição é necessário apresentar os documentos RG e CPF, Comprovante de Residência e 2 fotos 3×4.

Serviço

Cursos da Casa da Cultura

Local: Rua Antônio Bezerra Falcão, 631 – Centro.

Foto Reprodução Prefeitura de Marituba

Jornalista: Marina Moreira