Casa da Linguagem abre inscrições para oficinas em diversas áreas de linguagens artísticas

A Casa da Linguagem, que integra a Fundação Cultural do Pará (FCP), abre inscrições na próxima terça-feira (18), para 14 oficinas nas áreas da linguagem verbal e diversas outras linguagens artísticas, como artes visuais, cênicas e música. A Casa é uma importante e histórica instituição cultural de Belém, que com uma ampla variedade de cursos, oficinas e eventos, oferece oportunidades para quem quer conhecer mais sobre as diversas formas de arte. As aulas serão ministradas no período de 8 a 26 de maio, pela manhã e à tarde.

Com mais de 50% das vagas voltadas para a linguagem verbal, a proposta é aprimorar a produção e na interpretação de textos, aprender a redigir de forma clara e objetiva para o ENEM e também ter a experiência única de aprender Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Entre as áreas contempladas, também estão as disciplinas cênicas, como Iniciação ao Teatro e Dança Contemporânea, que têm como objetivo explorar a expressão corporal e a improvisação. Já na música, os participantes poderão escolher entre Canto, Iniciação ao Violão e Música, para desenvolver suas habilidades musicais e se envolver na produção de arranjos.

As oficinas de Artes Visuais também são destaque, com a inclusão de História em Quadrinhos e uma novidade: entre as oficinas de linguagem verbal, a Casa vai oferecer a Oficina de Audiodescrição. Esta última, específica para para escritores iniciantes ou experientes ou quem busca aprimorar a descrição de maneira clara e objetiva.

Para Lilliane Garcia, técnica em gestão cultural da FCP, é uma grande oportunidade para que jovens estudantes tenham contato com diferentes formas de expressão artística e possam desenvolver habilidades criativas.

“A Casa da Linguagem tem grande reconhecimento na cidade por suas ações em prol da cultura e da educação artística. Se você é aluno da rede pública de ensino e tem interesse em participar dessas oficinas, não perca a chance de se inscrever até o dia 5 de maio e mergulhar nas diversas manifestações artísticas disponíveis. Aproveite a oportunidade de aprender algo novo e desenvolver sua criatividade “, convoca.

A Casa da Linguagem também é um lugar para se relacionar e conhecer pessoas que compartilham do mesmo interesse em arte e linguagem. Com eventos culturais periódicos e espaço para convivência, os alunos podem ampliar seus horizontes e vivenciar experiências enriquecedoras.

Texto: Helena Saria/Ascom FCP

Fonte: Agência Pará/Foto: Liliane Garcia/Casa de Linguagem