Casa da Linguagem realiza encontro Literário em homenagem aos escritores que foram fundamentais na literatura paraense

Durante esta semana, a Casa da Linguagem, integrante da Fundação Cultural do Pará, realiza o “Encontro Literário”, uma homenagem aos escritores Max Martins, Rui Barata e João de Jesus Paes Loureiro. Uma roda conversa acontece até sexta-feira (23), das 16h às 19h.

Os poetas homenageados, já falecidos, fariam aniversário, nos dias 20 e 25 de junho, respectivamente, já Paes Loureiro, no dia 23, completaria 84 anos.

O Encontro Literário será conduzido pelo poeta e professor Paulo Nunes, no formato roda de conversa, com as escritoras Lilia Chaves, Amarilis Tupiassu e Paes Loureiro. Será uma oportunidade para conhecermos mais sobre os poetas e, principalmente, vivenciar uma experiência estética a partir da leitura dos poemas que serão apresentados, pelos convidados e pelo público presente.

Serviço:

“Encontro Literário – Homenagem a três poetas fundamentais da Literatura”

Local: Auditório da Casa da Linguagem

Data: 20 a 22/06

Hora: 16:00 às 19:00

Mediador: Paulo Nunes

Dia 20: Lilia Chaves: Vivência e Poesia em Max Martins

Dia 21: Amarilis Tupiassu: Rui Barata, o nativo de Câncer

Dia 22: João de Jesus Paes Loureiro

Foto: David Alves / Ag Pará