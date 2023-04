Casa das Artes abre oficina ‘Drag, uma experiência para a arte drag e a causa LGBT’

No período do dia 17 a 19 de abril, a Fundação Cultural do Pará, por meio da Casa das Artes, promove a oficina “Drag, o Corpo Político de Intervenção”, ministrada pelo professor Leonaro Botelho, no horário das 16h às 18h, na sala 24 da Casa das Artes, de forma gratuita. As inscrições podem ser feitas pelo link, até a próxima sexta-feira (14).

Foto: Divulgação

A oficina foi criada com o objetivo de ser um espaço de experimentação em arte drag e ao mesmo tempo promover debates acerca dos temas que envolvem a comunidade LGBTQIA+. A técnica da maquiagem artística é utilizada para conduzir todo o diálogo, tendo como referência a atuação dos atores drags globalmente e localmente, com ênfase na atuação do coletivo de drags Themônias, envolvido na construção da oficina.

Durante o curso, os participantes têm a oportunidade de experimentar as diversas técnicas de maquiagem artística utilizadas pelos artistas drags e conversar sobre assuntos sensíveis à comunidade LGBTQIA+. O preconceito e as discriminações são alguns dos temas abarcados pelos debates promovidos na oficina. “A proposta é criar um espaço acolhedor para sensibilidades e proporcionar uma vivência acerca da comunidade LGBTQIA+, utilizando a arte drag como forma de sensibilização. Diferentes artistas drags são convidados a participar da oficina, contribuindo para ampliar as perspectivas da experiência dos participantes. Além de drags que fazem performances, há aquelas que cantam, que estão nas redes sociais, que são atrizes, entre outras atuações”, explica Botelho.

A Fundação Cultural do Pará destaca que a Casa é um lugar onde artistas consolidados e premiados podem ajudar uns aos outros a continuar crescendo e se desenvolvendo. Os resursos e o tempo disponíveis para pesquisa e experimentação são essenciais para a criação de novos trabalhos, e também para a consolidação da arte no cenário brasileiro e internacional. Conforme a FCP, a Casa das Artes é um local essencial para isso, e pode servir como uma referência para outros estados e países que buscam promover a cultura e o crescimento dos artistas.

Foto Destaque: Divulgação