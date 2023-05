Casa das Artes apresenta espetáculo com entrada gratuita todas as sextas-feiras de maio

Nesta próxima sexta-feira (05), a Casa das Artes, ligada à Fundação Cultural do Pará (FCP), apresenta mais uma etapa do Projeto Ciclo de Desmontagem, dessa vez, com o espetáculo de dança “Só Um Solo”, interpretado e criado por Waldete Brito, com direção teatral de Marcelo Vilela e direção coreográfica de Eni Corrêa.

A exibição contribui com à cultura paraense, não apenas pela sua qualidade artística, mas também por ser fruto de um projeto da Casa das Artes, que tem como objetivo fomentar a produção cultural no estado do Pará. A obra é uma oportunidade de experimentar a dança contemporânea e a poesia da artista.

De acordo com Brito, “Só Um Solo” é uma imersão em uma bricolagem coreográfica determinada, indeterminada e aberta a soluções pessoais de uma poética orgânica e ontológica. A obra é uma mutação de sentimentos e lembranças dos vários retalhos das mulheres que habitam Waldete Brito, desenhando o caminho para escavar os substratos que estão ao alcance de suas mãos para dar vida à obra. Durante o espetáculo, a improvisação, o acaso e o desequilíbrio se entrelaçam, gerando outras inquietações, medos e esperas sem fim. No tempo-espaço ficam os rastros da artista-pesquisadora que, talvez, narra a si mesma.

Sobre o Projeto Ciclo de Desmontagem em Artes Cênicas

A Fundação Cultural do Pará, realiza, todas as sextas-feiras de maio, a partir das 19h, o Projeto Ciclo de desmontagem, uma oportunidade de rever ou assistir a performances, números artísticos ou cenas de espetáculos de teatro, dança e circo, acompanhados pelas explicações dos artistas sobre a lógica de funcionamento do trabalho. As apresentações serão realizadas na Sala de Dança Augusto Rodrigues, na Casa das Artes, com entrada franca.

Segundo Ysmaille Ferreira, técnico em gestão cultural e coordenador do projeto, essa é uma oportunidade para que artistas e público possam conversar livremente sobre o processo criativo da obra.

“A desmontagem é uma prática que surgiu com os grupos de teatro latino-americanos, com o desejo político e estético de democratizar a produção cênica. O testemunho do artista ao olhar para o que foi feito acaba se constituindo como outra dramaturgia que investiga os rastros criativos. A desmontagem é um desfazer no qual se faz um documento poético de memória”, explica o técnico. Com apresentações de diferentes áreas da arte, o evento promete ser uma experiência enriquecedora para os amantes da cultura e das artes cênicas.

Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará