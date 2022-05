Casa das Artes fará uma homenagem aos 50 anos do livro “Visagens e Assombrações de Belém”

Nesta quarta-feira (11) a Casa das Artes, através da Fundação Cultural do Pará (FCP), junto com a Editora Walcyr Monteiro, vai realizar uma programação em homenagem aos 50 anos do livro “Visagens e Assombrações de Belém”, do escritor paraense Walcyr Monteiro.

O livro é resultado de uma pesquisa que iniciou em 1972, que resgata as lendas e contos de terror do imaginário amazônico, presente até hoje, principalmente no interior do estado ondes as lendas são bem mais solidas e que chega até a capital.

A obra do autor foi utilizada como base para produção do roteiro do longa-metragem lendas Amazônicas (1998), e o curta-metragem Visagem (2006).

O evento inicia amanhã, quarta-feira (11), e segue até o dia 14 de maio, serão 4 dias com uma programação repleta de atrações, como exposição das obras Walcyr, exibição de filmes baseados nas lendas e assombrações registrados pelo escritor, Feira de Livros Assombrosos (voltada ás obras com essa temática), roda de conversas com escritores paraenses, contação de historias e apresentação musical Coletivo Cunhantã.

Sobre o escritor

Walcyr Monteiro nasceu na capital paraense em 27 de janeiro de 1940, atuou em diversos jornais e revistas como jornalista profissional. Também exerceu a atividade de professor de ensino médio e superior, ministrava palestras sobre o folclore. Administrou o Centro Paraense de Estudos do Folclore e foi secretário do instituto Histórico Geográfico do Pará.

O escritor veio a falecer no dia 29 de maio de 2019, aos 79 anos, devido a uma pneumonia. Seu legado vive até hoje, sendo referência na pesquisa do folclore e das manifestações culturais populares do Brasil.

Acompanhe a programação

50 anos de “Visagens e Assombrações de Belém” – Walcyr Monteiro: O homem e a obra”

Data: 11 a 14 de maio

Horário: 9h às 17h

Local: Casa das Artes, Praça Justo Chermont, 236 – Nazaré

Abertura Oficial e Mostra de vídeos

Data: 11 de maio

Horário: 17h

Mercado Literário (obras)

Data: 11 a 13 de maio

Horário: 9h às 17h

Roda Palavra (com autores paraenses)

Data: 11 a 13 de maio

Horário: 10h às 15h

Performance – O Boto

Data: 13 de maio

Horário: 18h

Painel “ Filhos de Walcyr”

Data: 14 de maio

Horário: 10h

Coletivo Cunhantã (apresentação musical)

Data: 14 de maio

Horário: 11h

Foto: Reprodução Divulgação