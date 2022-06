Casa das Artes leva Workshop de dança para a comunidade de Benevides

Na próxima semana, a casa das artes, por meio da Fundação Cultural do Pará, vai realizar o workshop “Dança: Processos auto-poéticos”, na Escola Municipal José Salomão Solon, em Benevides.

O workshop é destinado para pessoas acima de 18 anos, com experiência no campo das artes cênicas. As aulas serão ministradas pelo instrutor Igor Marques, das 14h ás 18h. interessados em participar, podem se inscrever gratuitamente, por meio de um formulário online.

Os participantes da oficina irão explorar ambientes de sua casa-corpo e de sua casa-espaço, a fim de proporcionar um dialogo entre os ambientes interno e externo do corpo, expurgando sensações e sentimentos, além de ações voltadas as danças contemporâneas, em especial, a partir de metodologias influenciadas pelo dançarino e coreografo Rudol Laban.

Faça sua inscrição aqui.

SERVIÇO

Workshop – Dança: Processos auto-poéticos

Data: 20 a 24/06

Horário: 14h às 18h

Local: EMEF José Salomão Solon, Benevides. Público-alvo: A partir de 18 anos com experiência no campo das artes cênicas.

