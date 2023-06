Casa das Artes promove curso de “Introdução à Lógica de Programação”

Está aberta as inscrições para o curso de “Introdução à Lógica de Programação”. Os interessados devem preencher o formulário online de pré-inscrição até o dia 22 de junho. A confirmação com os nomes selecionados será enviado por e-mail e devem confirma-la até o dia 23.

A oficina irá aborda o gerenciamento de conteúdo, incluindo a criação de um portfólio online, acessibilidade na web e boas práticas de publicação online. No curso, os participantes terão uma introdução à lógica de programação utilizando HTML, CSS e Javascript. Eles aprenderão a criar páginas simples, adicionar texto, imagens e aplicar técnicas de formatação com CSS e JS.

O período do curso é de 26 a 30 de junho, das 15h às 17h, com 19 vagas e carga horária de 10h. O ministrante do curso é o artista visual e desenvolvedor de jogos Rafael Fernandes. Ele também é especialista na Criação de Identidade Visual, Ilustração, Websites, blogs, Lojas Virtuais e Projetos Multimídia.

Para participar, é necessário ter conhecimentos básicos de informática. O candidato que não confirmar presença até às 21h do dia 23 de junho perderá sua vaga para outro interessado. O evento será realizado, de forma gratuita, no Laboratório de Amazon Maker da Casa das Artes e terá emissão de certificado.

Serviço – Laboratório de Aperfeiçoamento: Introdução à Lógica de Programação. Inscrições neste link.

Período do Curso: 26/06 à 30/06/2023

Horário: 15h às 17h

Nº de vagas: 19 vagas

Carga Horária: 10h

Local: Casa das Artes – Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236 (ao lado da Basílica de Nazaré)

Foto Reprodução