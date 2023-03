Casa das Artes realiza o Primeiro Módulo do Choro do Pará até o mês de abril

A Fundação Cultural do Pará, por meio da Casa das Artes, inicia o primeiro módulo do Workshop Choro do Pará em 2023. As aulas iniciam nesta sexta-feira (17) e deve encerrar no dia 15 de abril, com concerto previsto para o dia 23.

O projeto oferece aulas de música, divididas em quatro módulos durante o ano. As aulas vão acontecer às sextas e sábados, das 16h às 19h, na Casa das Artes. Os interessados poderão participar de workshops e oficinas de percussão, violões de seis e sete cordas, cavaquinho e instrumentos solo.

O Choro do Pará nasceu em maio de 2006, no então Instituto de Artes do Pará (IAP), através da iniciativa do pesquisador e arquiteto Jaime de Oliveira Bibas. Esse projeto é uma das primeiras escolas de choro gratuitas no Brasil e oferece workshops, além de um concerto público ao final de cada módulo. O Choro atende músicos profissionais, amadores, alunos de graduação em música e alunos das escolas técnicas de música.

Inscreva-se aqui.

Instrutores:

Percussão – Emílio Meninéa

Violões 6 e 7 Cordas – Diego Santos

Cavaquinho – Carlos Meireles Buchecha

Instrumentos Solo – Claudionor Amaral.

Serviço

Choro do Pará

Data: 17 de março a 15 de abril

Horário: 16h às 19h, sempre às sextas e sábados

Local: Casa das artes, Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236 – Nazaré

Foto: David-Passinho