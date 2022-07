Casa de Acolhimento Reviver recebe ação alusiva ao Dia Internacional do Cooperativismo

A manhã de ontem, sábado, 16 foi movimentada na Casa de Acolhimento Reviver (CAR), (abrigo municipal). Mais de 20 colaboradores das agências do Sicredi, da Av. Mendonça Furtado e da Av. Anysio Chaves, estiveram realizando a ação alusiva ao Dia Internacional do Cooperativismo. Os colaboradores da instituição, além de socializarem com os acolhidos, levaram roupas, calçados, cama, mesa e banho, além de colocarem a mão na massa ajudando na revitalização da brinquedoteca, que ganhou um novo telhado, pinturas coloridas, novos brinquedos, e pintura com desenhos animados na parte do muro do campo.



“Tivemos o privilégio de receber essa linda ação do Cooperar do Sicredi para beneficiar nossas crianças e adolescentes acolhidas. A gente agradece e ressalta que essas ações em que a sociedade civil contribui para que os direitos de nossos acolhidos sejam efetivados e que agente possa ofertar um serviço mais qualificado, mais alegre, promovendo o que elas precisam que é o brincar, a ludicidade, são extremamente importantes,” observou a coordenadora Marileuda Cunha.



“A nossa cooperativa Sicredi Grande Rios, Mato Grosso e Pará contemplou a ação do dia C dia de Cooperar, momento muito especial onde todos os colaboradores se unem para fazer desse dia uma ação de voluntariado e pra nós como cooperados foi uma imensa satisfação e orgulho em poder ajudar a Casa doando um pouco do nosso tempo para levar um pouco de alegria e felicidade para as crianças, ficamos contentes, sentimento de gratidão e com muito orgulho e certos de que foi um grande aprendizado de estar neste dia, foi um momento grandioso para todos nós,” observou Francilene Tirapelle, gerente da agência Sicredi, da Mendonça Furtado.



“Este dia com certeza ficará marcado para toda a equipe da Casa de Acolhimento Reviver e principalmente as nossas crianças e adolescentes que aqui estão. Parcerias como estas possibilitam inúmeras melhorias para o espaço e qualificam ainda mais o atendimento prestados pela nossa equipe. Temos um cronograma semanal de diversas atividades que são realizadas na casa, e com os serviços e entregas realizadas hoje avançaremos ainda mais proporcionando alegria e um desenvolvimento saudável para os acolhidos. Agradecemos ao Sicred pela parceria com a gestão e pelo momento vivenciado hoje a partir desta ação,” agradeceu Sandra Santana, secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social.



A Casa de Acolhimento Reviver completou em junho 23 anos, é administrada pela Prefeitura de Santarém por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social e acolhe crianças e adolescentes de 0 há 18 anos.

Imagens: Agência Santarém