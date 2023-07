Casa de Emerson Fittipaldi na Itália é invadida por ladrões

O ex-piloto brasileiro Emerson Fittipaldi foi alvo de um crime na Itália nesta semana. O bicampeão mundial de Fórmula 1 teve sua casa invadida na cidade de Soiano del Lago, na província de Bréscia. De acordo com a imprensa italiana, Fittipaldi sofreu um prejuízo equivalente a R$ 1,3 milhão.

Segundo o jornal Corriere della Sera, a invasão aconteceu quando não havia ninguém na casa do brasileiro. Os ladrões teriam levado um relógio da marca Rolex e joias de ouro, causando um prejuízo estimado em 250 mil euros, algo em torno de R$ 1,3 milhão, pelo câmbio atual. Fittipaldi não se manifestou publicamente sobre o furto.

Aos 76 anos, o brasileiro vive na Itália há alguns anos. Em 2022, chegou a se candidatar ao Senado italiano nas eleições parlamentares realizadas em setembro. No entanto, acabou sendo superado pelo argentino Mario Alejandro Borghese na disputa de uma vaga única para representantes da América do Sul no Congresso italiano.

Ainda no ano passado, Fittipaldi ganhou o noticiário em razão de sua vida financeira. Em junho, a Justiça de São Paulo decidiu pela penhora de bens como carros e troféus do ex-piloto por causa de uma dívida com a Sax Logística de Shows e Eventos. A empresa foi contratada para prestar serviços na prova de automobilismo 6 horas de São Paulo, realizada ainda em 2012. Entre os bens estavam o carro Copersucar 1976, da Escuderia Fittipaldi, a única equipe brasileira da história da F-1.

Em entrevista ao Estadão, em 2020, o bicampeão mundial prometeu liquidar todas as suas dívidas no médio prazo. E garantiu que estava trabalhando para alcançar esse objetivo.

– Primeiramente, nunca escondi nenhum patrimônio. Já paguei muita dívida de volta e estou pagando e vou liquidar tudo. Os caras inventaram esse negócio, me deixou com uma imagem péssima, foi algo diabólico, e que não tem nada a ver com a realidade. Infelizmente, usaram a minha imagem para ter audiência e estão destruindo a minha imagem – disse Fittipaldi ao reclamar de notícias que considerou sensacionalistas sobre suas dívidas.

*AE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/Alejandro García