Casa de jogos em Belém é fiscalizada pela Polícia Civil

Nesta última segunda-feira (4) o Grupo de Atuação Especializada no Combate ao crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e a Diretoria de Polícia Especializada (DPE) da Polícia Civil deflagraram uma ação de fiscalização em uma casa de jogos instalada dentro de um shopping, no bairro da Batista Campos, em Belém.

Durante as diligencias, foi constatado que o estabelecimento comercial foi inaugurado sem alvará de autorização de funcionamento, que é emitido pela Diretoria de Polícia Administrativa (DPA) da Polícia Civil.

Durante a ação também foi constatado descontinuação de sistemas operacionais nos computadores utilizados no empreendimento, razão pela qual discos rígidos foram apreendidos e encaminhados á pericia na sede do Núcleo de fonética Forense e Estação de Dados da CPEPA. O estabelecimento foi interditado parcialmente pois apenas uma parte do empreendimento estava em desconformidade com a lei.

A intervenção foi motivada após várias denúncias serem repassadas para o MPPA e pela Policia Civil, sobre o estabelecimento na qual havia exploração de jogos de azar. A partir disto foi constituída uma força-tarefa entre as duas instituições para apurar a veracidade destas denúncias.

O MPPA alerta a população que a atividade de bingos profissionais é ilícita, já que é considerada jogos de azar. Em relação ao poker, que vem cada vez mais se espalhando no Brasil nos últimos anos, não há, até o momento, lei que o proíba.

A Delegacia Especializada em Investigação de Estelionatos e Outras Fraudes (Deof) da Divisão de Investigações e Operações Especiais (Dioe), acompanhada pelo Gaeco, fará uma operação policial sobre a prática de jogos de azar.

Foto: Reprodução mppa