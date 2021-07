Casa de madeira pega fogo o Curió-Utinga

Uma casa de madeira onde viviam seis pessoas na passagem Augusta, no bairro do Curió-Utinga, em Belém, pegou fogo e ficou totalmente destruída na tarde de ontem, terça-feira, 20. Duas outras casas foram parcialmente afetadas pelas chamas. No total, 13 pessoas foram atingidas pelo incêndio.



Acionada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop), a Comissão de Defesa Civil de Belém esteve no local para realizar a vistoria técnica e dar início ao processo de assistência social aos atingidos. O relatório da Comissão é um dos requisitos para a inscrição nos programas de assistência social da Prefeitura de Belém e do Governo do Pará.



Segundo apurou a Defesa Civil, o fogo teria começado no único quarto da casa de madeira onde viviam quatro adultos e duas crianças. Foi uma delas, Davi, de cinco anos, que alertou a mãe sobre o incêndio. “Ele me falou que estava pegando fogo no quarto, mas eu nem acreditei. Quando percebemos a chama já estava alta. Minha mãe estava no banho e saiu correndo para me ajudar; ela tentou jogar o colchão pela janela, mas acabou queimando as pernas”, conta Jéssica Araújo, 27 anos.

A mãe de Jéssica, Maria Deusa, foi socorrida pelos Bombeiros e levada ao hospital para atendimento médico.



Uma campanha para arrecadar doações para as famílias atingidas foi iniciada pela Defesa Civil de Belém. O objetivo é arrecadar alimentos não perecíveis, roupas, eletrodomésticos, móveis e brinquedos para as crianças Davi e Valentina de cinco e dois anos, respectivamente. Os donativos podem ser entregues na sede da Defesa Civil, localizada no prédio da Aldeia Cabana, na avenida Pedro Miranda, de 8h às 14h, de segunda à sexta-feira.