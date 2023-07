Casa é destruída por incêndio na Baía do Sol, em Mosqueiro

Uma casa de madeira, coberta por telhas de barro e contendo dois cômudos e um pequeno banheiro foi consumida pelas chamas na tarde de ontem na rua Urana, na Baía do Sol, em Mosqueiro. Não sobrou nada do imóvel, mas ninguém saiu ferido.

Viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Pará estiveram no local do incêndio, onde custaram a chegar em função do grande fluxo de veículos e veranistas que se encontram na ilha. Do quartel até o local do sinistro, são dez quilômetros.

O imóvel, segundo levantamento da Defesa Civil Municipal, pertence a uma senhora idosa, mas é habitado por um irmão seu. Ninguém estava em casa quando as chamas tomaram conta de tudo. As causas do incêndio são ainda desconhecidas.

Um levantamento preliminar feito pelos Bombeiros servirá para que a dona da casa possa entrar com um pedido, junto à Prefeitura Municipal de Belém, para receber verbas do cheque moradia e recontruir sua casa. A agência distrital de Mosqueiro também se prontificou a ajudar, mas caberá à dona da casa entrar com o processo.

Imagem: Comus/PMB