Casa Escola da Pesca da Funbosque celebra 15 anos atuando na ilha de Caratateua

Nesta segunda-feira, 17, a Casa Escola da Pesca (Cepe), vinculada à Fundação Escola Bosque, completou 15 anos de atividades, beneficiando os moradores da região Insular de Belém. Para comemorar a data, servidores e alunos, mães e pais, participaram de uma cerimônia que relembrou tudo o que a gestão vem desenvolvendo para atender os estudantes que são, em parte, moradores das ilhas de Belém.

Atualmente, a Cepe tem cerca de 100 alunos matriculados no curdo de Recursos Pesqueiros, que cursam o ensino fundamental 3ª e 4ª totalidades, e o ensino médio 1ª e 2ª totalidades. Já no curso de Técnico em Cozinha, pós médio, há 75 alunos.

“Na ilha onde eu moro não temos escola de ensino médio, por isso eu tinha parado meus estudos. Mas quando uma equipe de profissionais da Cepe foi lá na ilha, fiquei sabendo da Escola. Este ano, vou terminar o meu ensino médio e prestar vestibular para direito, graças aos professores daqui”, contou Marcelo Souza, 17 anos, morador da Ilha de Jutuba.

Cultura ribeirinha

O professor engenheiro de pesca, Waldemar Dias, que está desde 2008 na Cepe, revela que a escola surgiu da necessidade de atender os alunos das ilhas, que possuem uma cultura predominantemente ribeirinha.

“Vi a escola nascer, crescer, me identifico muito com a proposta da escola que faz um resgate da identidade cultural dos povos tradicionais, perdida ao longo do tempo, e valoriza o conhecimento que os estudantes trazem ao longo de sua vivência”, disse.

Para atender esses alunos a Cepe desenvolve a pedagogia da alternância, os alunos e alunas passam 15 dias na escola, e 15 dias em suas casas, e a partir de suas próprias experiências a escola busca proporcionar aos jovens uma formação de qualidade que lhes permitam encontrar a sua vocação profissional, junto com seus familiares e comunidade.

Trajetória de luta

“Hoje estamos comemorando os 15 anos de uma trajetória de muita luta. A partir da atual gestão municipal, nós conseguimos fazer com que a escola passasse a ser mais conhecida, bem como, conseguimos fazer o resgate de ex-alunos. No início do ano de 2021, começamos a fazer a busca ativa nas ilhas, para apresentarmos a nossa escola e a proposta pedagógica. Foi, então, que começamos a ver um número significativo de matriculas”, explicou a diretora da Casa Escola da Pesca, Silvana Farias.

Durante a programação os convidados assistiram um vídeo com os registros das atividades desenvolvidas na escola e degustaram o bolo de aniversário da Escola produzido pelos alunos do curso Técnico em Cozinha.

Texto: Amanda Cardoso

Fonte: Agência Belém/Foto: AScom/Funbosque