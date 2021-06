Casa invadida, dois baleados; e mulher mata acusado de estuprar filha dela

Dois homens que estavam dentro de uma casa, localizada no bairro Parque da Liberdade, em Rio Maria, na Região Araguaia, sul do Pará, foram baleados por atiradores ainda não identificados e um deles morreu no local. O outro foi atingido na cabeça e levado para o hospital municipal local em estado grave.

Os crimes aconteceram na noite de ontem (6), fechando a semana com 25 mortes violentas registradas por veículos de comunicação, em todo o Pará (números não oficiais). O homem que morreu em Rio Maria foi identificado como Wanderson Frazão. O outro, Edivan Ferreira de Sousa, de 28 anos, que levou um tiro na cabeça, aguardava transferência para um hospital especializado.

Policiais militares foram acionados por vizinhos, que ouviram barulho de tiros na casa onde os dois homens estavam. Uma guarnição seguiu para a cena do crime, no Parque da Liberdade, onde os dois homens foram encontrados caídos.

Os policiais acionaram o Serviço Móvel de Urgência (Samu), que fez o socorro do ferido, e o Instituto Médico Legal, para a remoção do corpo de Wanderson Frazão,

A Polícia Civil também foi acionada e iniciou as investigações para descobrir a motivação dos crimes e a identidade dos assassinos.

Já na manhã de hoje (7), dois assassinatos foram registrados no município de Igarapé-Miri, na Região do Baixo Tocantins, no nordeste paraense. As vítimas são dois homens ainda não identificados pela polícia.

De acordo com as primeiras informações colhidas no local, uma mulher matou a tiros um homem a quem ela acusava de abusar sexualmente da filha dela. O crime ocorreu na feira da cidade, na vista de várias pessoas e logo em seguida a acusada fugiu do local.

O segundo crime ocorreu na rua Padre Vitório, no bairro do Jatuíra, onde uma casa foi invadida e um homem foi executado a tiros. Os corpos foram levados para o necrotério do hospital Sant’ana, em Igarapé-Miri.

Fonte: Ver-o-Fato / Por: Paulo Jordão