Casa pega fogo em Paragominas, no Pará

Uma casa pegou fogo no fim da tarde desta quinta no bairro Nagibão, em Paragominas, sudeste do Pará.

O fogo foi inicialmente controlado com a ajuda de vizinhos e de funcionários de uma empresa local. Segundo testemunhas, um morador estava na casa no momento do incêndio, mas não ficou ferido.

Ainda de acordo com testemunhas, o Corpo de Bombeiros chegou ao local e concluíram o controle das chamas, além de realizar o rescaldo no local.

Em nota, o Corpo de Bombeiros disse que foi acionado para o local e que foi realizado combate às chamas e rescaldo. As possíveis causas do incêndio ainda não foram confirmadas.

Casa fica destruída após incêndio em Paragominas. — Foto: Reprodução / TV Liberal