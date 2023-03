Casado com boneca, homem anuncia nascimento do 3° filho

Um tiktoker colombiano de 27 anos viralizou nesta semana ao compartilhar com os seguidores a chegada de seu terceiro filho com a esposa, Natalia Ortiz. O incomum nessa história, porém, é que a companheira do influenciador e seus filhos não são pessoas reais: tratam-se de bonecos de pano.

Com quase 30 mil seguidores na rede social, Christian Montenegro vem chamando atenção ao mostrar sua rotina com sua família. Na última sexta-feira (24), foi o dia da chegada de seu novo “bebê”, Sammy Montenegro.

Na ocasião, o homem chegou a postar uma foto emocionado ao ver a suposta criança e disse que o nascimento ocorreu em uma clínica em Bogotá. O tal parto teve direito até a um médico feito de pano e a roupas hospitalares.

– Chorei de felicidade – relatou Christian.

Em outros registros, o influencer aparece vestindo uma blusa com a frase “papai de Sammy”, e dividindo momentos ao lado de sua esposa até então “grávida”. Na rede social, há ainda fotos do aniversário de sete anos de outro dos seus filhos, Daniel, e dos passeios da família pela cidade.

BRASILEIRA

A história inusitada não ocorre somente na Colômbia. No Brasil, uma mineira de Rio Paranaíba ganhou grande repercussão ao anunciar seu casamento com um boneco de pano. Merivone Rocha Moraes, de 37 anos, oficializou a união com Marcelo da Santinha no início de 2021, em uma cerimônia com 200 convidados.

Meses após o evento, Meirivone teve seu primeiro filho, Marcelinho da Santinha, que assim como o pai, também é feito de pano. De acordo com ela, o objetivo do casamento foi chamar atenção dos programas de televisão a fim de ganhar uma casa.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução