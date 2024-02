Casado há 7 anos, Adnet é flagrado com outra mulher

O humorista Marcelo Adnet foi flagrado aos beijos com uma mulher que nã0 é a esposa dele. O caso foi exposto pelo jornalista Leo Dias, que publicou um vídeo feito após o primeiro dia de desfiles da Série Ouro, na Marquês de Sapucaí.

Adnet é casado há sete anos com Patrícia Cardoso. O nome da mulher vista com ele no carnaval ainda não foi divulgado.

Segundo o portal Metrópoles, Marcelo admitiu, durante uma entrevista em 2020, que teve relacionamento extraconjugal no período de uma crise com a atual esposa, com quem ele tem uma filha chamada Alice, de 3 anos de idade.

Em 2014, Adnet também foi visto traindo Dani Calabresa. Na época, ele foi flagrado com uma loira no Rio de Janeiro. Ele e Dani se separaram em 2017.

Fonte: Pleno NEws/ Foto: Wallace Barbosa / AgNews