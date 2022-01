Casados, Jojo Todynho e marido perdem voo para lua de mel

Após o festão de casamento realizado neste sábado (29), a cantora e apresentadora Jojo Todynho passou por um “sufoco” neste domingo (30) ao lado de seu marido. Ela e Lucas Souza perderam o voo para a lua de mel.

O casal decidiu viajar para Jericoacoara, no Ceará, para celebrar seu casamento. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, a cantora e o marido aparecem em frente ao portão. Jojo Todynho então deseja bom dia ao seus seguidores, até ser interrompida por Lucas Souza, que diz “Bom dia para quem?”.

Em seguida, os dois começam a rir.

– Rindo com respeito. A gente está de frente para o portão. Perdemos o voo – revelou.

O casamento de Jojo com Lucas Souza ocorreu em uma cerimônia realizada em um sítio no Rio de Janeiro. Na ocasião, ela usou um vestido branco clássico de renda e grinalda, e caminhou sozinha até o altar, onde trocou alianças com o militar, de 21 anos, que vestia farda. Durante os votos de casamento, Jojo revelou querer ter dois filhos. Ela também disse que o amado a ajuda a se reaproximar de Deus.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/Print de vídeo publicado nas redes sociais