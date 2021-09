Casal de adolescentes é apreendido após série de roubos contra mulheres

Eles foram encontrados com um dos celulares roubados, após a polícia rastrear o aparelho, em Novo Progresso

Após três roubos simultâneos cometidos contra mulheres, um homem e uma mulher, que agiam em dupla, foram parar atrás das grades em Novo Progresso, município do sudoeste do estado. Com informações do site Folha do Progresso.

O método era o mesmo e a vítima preferencial eram mulheres que transitando pel via pública. De moto, o assaltante atacava rapidamente, geralmente levando a bolsa e celular. As vítimas que resistiam ao assédio do bandido eram espancadas e obrigadas e entregar os pertences.

No domingo (19), a PM informou ter recebido três comunicados de ocorrências de assalto em via pública, todas com vítimas mulheres, sempre com a mesma característica, um indivíduo, moreno e magro, em uma Honda Bros, cor azul, 160cc, anunciara o assalto e levara a bolsa das vítimas.

Os assaltos vinham ocorrendo nos locais mais variados da cidade, tanto à noite quanto durante o dia. A partir das ocorrências, a polícia rastreou um dos celulares roubados e localizou o aparelho no endereço do infrator e de sua companheira, também adolescente.

Na madrugada desta segunda-feira (20), com autorização do pai do suspeito, a polícia entrou na residência, onde o casal dormia. Confrontados com o celular roubado e rastreado, eles confessaram os atos infracionais e levaram os policiais até os objetos, que estavam escondidos em um matagal.

Diante da autoria e materialidade, os infratores foram apresentados na Delegacia de Polícia de Novo Progresso para os procedimentos legais cabíveis de apreensão.

