Casal de idosos perde R$ 1.300,00 em golpe de falso funcionário da assistência social de Santarém

Após um casal idosos ter sido vítima de uma pessoa que se apresentava como funcionário do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), em Santarém, no oeste do Pará, a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), divulgou, na tarde desta quinta-feira (3), uma nota alertando a população sobre o golpista que está fazendo visita nas residências das pessoas para fazer cadastro para o programa auxílio-gás do governo federal.

A Semtras tomou conhecimento do caso depois que uma servidora recebeu uma mensagem via telefone do CRAS de uma usuária informando que seus pais, idosos, foram feitos reféns pelo falso servidor, que manteve as vítimas sob seu poder e levou do casal cerca de R$ 1.300.

Está semana, um golpista abordou o homem de 66 anos na rua, no bairro São José Operário, e o convenceu de que trabalhava no CRAS realizando visitas domiciliares para fazer o cadastro das famílias no programa auxílio-gás. O senhor não desconfiou, uma vez que o desconhecido usava camisa e colete do CRAS.

O idoso levou o golpista até sua residência e lá estava a esposa, uma senhora de 71 anos. O casal aceitou entrar no veículo do estranho e só foi liberado depois que conseguiu a quantia que as vítimas dispunham.

Após ser informada desse episódio, a Semtras imediatamente emitiu uma nota informando que “não está enviando servidor do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), para nenhum tipo de cadastro em residência”.

“Existem pessoas, trajando uniforme falso do CRAS, indo até residências de idosos para buscá-los para uma transação de cadastro do auxílio gás. Pedimos para que fiquem atentos e não caiam em golpes”, alerta a Semtras.

Fonte: O Estado Net