Casal de jovens é degolado em Eldorado dos Carajás

Os corpos de Yuri Alan Martins de 23 anos e Adria Emanuele da Luz de 18 anos foram localizados às margens do Riacho Brota Verde, em Eldorado dos Carajás, no sudeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, o casal estaria envolvidos em crimes de roubo e tráfico de drogas.

Os corpos foram encontrados nesta quarta-feira (21). As vítimas apresentavam cortes profundos no pescoço. A polícia ainda não tem informações sobre os autores do crime, mas acredita que as mortes podem estar relacionadas a disputa de facções que traficam na região.

Ainda de acordo com a PM, Yuri furtava motos em Marabá e estaria planejando cometer o crime também em Eldorado. A Polícia Civil já instaurou a investigação do duplo homicídio.

Fonte: Blog Zé Dudu