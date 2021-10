Casal de São Félix do Xingu morre em acidente com ônibus da Hélios na Rodovia TO-366

Um grave acidente na manhã desta quinta-feira (30), na Rodovia TO-366, entre Couto Magalhaes e Pequizeiro, no interior do Estado do Tocantins, com um ônibus da empresa Hélios, teve como vítimas fatais o casal Juliano Becker, 30 anos, Fernanda Ribeiro Becker 27. Eles moravam na Vila Cascalheira, em São Félix do Xingu, no sul do Pará.

Além do casal morto, vários passageiros ficaram feridos, foram socorridos por populares e levados para hospitais próximos. O Corpo de Bombeiros foi chamado, retirando os corpos das vítimas que ficaram presos nas ferragens do ônibus e os entregou ao Instituto Médico Legal (IML).

As causas do acidente estão sendo apuradas. O ônibus saiu de Goiânia (GO), passaria por Palmas (TO) e tinha como destino final São Félix do Xingu.

Seis passageiros, que tiveram ferimentos leves, foram encaminhados em outros ônibus para os respectivos destinos no Pará.

Por: Paulo Francis

Fonte: Blog Zé Dudu