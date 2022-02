Casal de traficantes é capturado no flagra pela PM em Capanema

Uma guarnição da Polícia Militar estourou uma boca de fumo que estava em funcionamento no bairro Mutirão, em Capanema, a 120 quilômetros de Belém, no nordeste do Pará, região da Zona Bragantina.

O caso se passou anteontem, quinta-feira, 03, quando, por volta das 21h30, policiais em rondas pelo bairro Mutirão perceberam uma movimentação estranha em uma residência de esquina e ficaram observando. Os agentes notaram que acontecia no localquer a venda de entorpecente pela janela do imóvel. A venda era feita pela mulher identificada por Jucineia, que não percebeu que se tratava de policiais por perto no momento em que ela entregou o entorpecente na mão de um dos policiais.

Segundo a PM, diante do recebimento da droga, os policiais começaram a filmar e solicitaram autorização para entrar na casa, o que foi consentido pela mulher. Todavia, antes de autorizar a entrada dos policiais lotados na ROCAM, Jucineia jogou as drogas dentro do vaso e deu descarga, mas ainda restaram quatro pedras de oxi dentro do vaso sanitário, além de dinheiro. Após a autorização e realizada a busca pessoal contra Joilson de Oliveira, marido da mulher, foram encontrados mais 147 pedras fracionadas de uma substância semelhante a Oxi na cueca dele.

Ainda conforme o relato dos policiais, dentro do vaso havia as quatro substâncias, totalizando 151 pedras de Oxi.



Também foram apreendidos dois celulares, um notebook e várias cédulas de R$2,00, totalizando o valor de R$242 e mais R$78,00 em moedas, todas referentes a comercialização de entorpecentes.

Desta forma, foi dada voz de prisão para Joilson e Lucineia por tráfico de drogas.



O casal e todo o material foram conduzidos para a Delegacia de Capanema, onde foi feito o auto de flagrante delito.

A dupla já está recolhida à cadeia, à disposição da Justiça.

Imagens: Ascom da PM