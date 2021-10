Casal é assassinado a tiros na frente dos filhos de quatro e seis anos, no interior do Pará

Um crime brutal chocou os moradores de Novo Progresso na madrugada desta quarta-feira (13). Um casal, identificado como Orli Cardoso, de 47 anos, e Ana Paula Mendes, de 25, foi assassinado a tiros na frente dos filhos de quatro e seis anos de idade, dentro da casa onde a família residia, na zona rural do município do sudoeste paraense. As investigações da polícia apontam que os dois foram vítimas de um latrocínio. Ninguém foi preso.

Segundo informações publicadas pelo portal Folha do Progresso, familiares das vítimas relataram às autoridades que o casal participou de uma festa beneficente na comunidade Linha Gaúcha durante o feriado de Dia das Crianças, na terça-feira (12). Ao retornarem para casa, já por volta das 2h de quarta (13), o filho de seis anos do casal avisou o pai que havia visto um veículo parar em frente à residência.

Eram os criminosos: dois homens encapuzados que chegaram no endereço em uma caminhonete e anunciaram o assalto, pedindo dinheiro. Ainda não se sabe as circunstâncias, mas Orli Cardoso foi alvejado com cerca de seis tiros e morreu sentado no sofá. Já Ana Paula foi encontrada morta no chão, entre a cama e a penteadeira.

A Polícia Militar foi acionada e fez o isolamento do local, enquanto a Polícia Civil dava início às investigações. Os corpos foram removidos para o Hospital Municipal de Novo Progresso (HMNP), de onde foram liberados por volta das 12h para o velório, que ocorreu no Pavilhão da Comunidade Linha Gaúcha.

Denúncias

A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização dos criminosos seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações – Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.

Fonte Amazonia O Liberal