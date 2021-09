Casal é encontrado morto dentro de canoa em Breu Branco

Os corpos da jovem Eliane Rodrigues, de 19 anos, e do companheiro dela, identificado apenas pelo prenome Patrick, foram encontrados com diversas perfurações de arma de fogo, nesta quinta-feira (23), no município de Breu Branco, no sudeste paraense.

Segundo informações, os corpos de Eliane e Patrick estavam dentro de uma embarcação, do tipo canoa, às proximidades de uma ilha da cidade. Profissionais do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para remover os cadáveres.

A Polícia Civil acompanhou os trabalhos de remoção e deve apurar o caso, para identificar a motivação do crime e tentar localizar os responsáveis pelo duplo homicídio.

De acordo com informações de familiares, Eliane estaria desaparecida desde o último sábado (18), sendo vista pela última vez por volta das 16h. Informações de que o companheiro dela, Patrick, estaria foragido do sistema penal desde o ano de 2019 circularam nas redes sociais, porém não foram confirmadas.

“A gente não tinha conhecimento disso. Nunca soubemos de nenhum envolvimento nem dela nem dele com o crime. Está sendo um mistério para a gente”, disse uma tia de Eliane, que prefere não ser identificada.

A mulher também contou que a sobrinha morava sozinha na cidade com o companheiro. Ela afirmou que não era muito próxima da jovem devido Eliane trocar constantemente de número de celular. O motivo das trocas é desconhecido.

Por: O Liberal