Casal é encontrado morto em banheiro de apartamento de luxo

A polícia suspeita que a causa da morte pode ter sido por asfixia causada por vazamento de gás no local

Um casal foi achado sem vida na noite da última terça-feira (22), dentro de um banheiro do apartamento de luxo, onde eles moravam no bairro Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A polícia suspeita que o motivo da morte tenha sido por asfixia ocasionada por um vazamento de gás no local. As informações são do Portal do Holanda.

Os corpos de Nathalia Guzzardi Marques e Matheus Correia Viana, ambos de 30 anos, foram removidos na madrugada desta quarta-feira (23). Eles estavam desaparecidos desde a tarde de segunda-feira (21). Amigos próximos ao casal sentiram falta e foram até a residência deles buscar por notícias, mas ao chegar ao local os encontraram sem vida. A polícia já removeu os corpos do apartamento e eles devem passar por perícias.

Durante a investigação do caso, os agentes encontraram indícios de vazamento da encanação de gás e acreditam que este pode ter sido a causa da morte. Nenhum sinal de violência foi encontrado no apartamento.

Fonte: oliberal.com