Casal é executado a tiros dentro de um veículo, em Redenção

Na tarde da terça-feira (19), um casal foi assassinado a tiros, dentro de um veículo, em Redenção, no sul do Pará. Dentro do veículo também foi encontrada uma criança de 5 anos, que presenciou o crime.

De acordo com informações da polícia, o veículo foi localizado em uma vicinal, próximo ao novo cemitério do município. A mulher foi identificada como sendo Gracilene Galvão Moraes e o homem até agora apenas pelo prenome de Brás, que seria mecânico e operador de máquinas.

Era Gracilene quem conduzia o veículo. Segundo informações, que estão sendo apuradas na investigação, Gracilene estava morando em Redenção há pouco mais de dois anos e tinha um relacionamento amoroso recente com Brás .

A mulher era dona de uma malharia e seus irmãos também têm negócios na cidade. Uma irmã possui uma empresa de transporte interestadual e um irmão atua no ramo de vendas e instalações de som automotivo.

Momento do crime

Na cena do crime, o que chamou a atenção da polícia é que os tiros foram dados por quem estava dentro do veículo e a execução foi presenciada pela criança, que é filho de Gracilene. A criança foi levada para o Conselho Tutelar e depois entregue à família.

Até o momento não há detalhes sobre a motivação das execuções. A Polícia Civil iniciou as investigações para tentar descobrir. Os investigadores também aguardam o laudo pericial para saber a dinâmica do crime. Segundo a PC, o menino vai ser ouvido, mas só depois de passado esse momento de impacto emocional, e acompanhado de psicólogo.

