Casal é preso ao ser flagrado com drogas em orla no Pará

Um casal, que não teve o nome divulgado, foi preso na noite de quarta-feira (20), por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas em Santarém, no oeste do Pará. Os suspeitos foram flagrados com drogas na orla da cidade.

Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição fazia rondas na área quando abordou o casal em atitude suspeita próximo ao mercado municipal.

Ainda conforme a PM, durante as buscas pessoais foram encontrados 21 papelotes de cocaína com os suspeitos. O material apreendido e o casal foram apresentados na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

Fonte: Portal Debate, com G1 Santarém