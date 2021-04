Casal é preso após estuprar e filmar mulher desacordada

Os dois podem ser condenados a penas que variam de 8 a 15 anos.

Após desmaiar por consumo excessivo de álcool, uma mulher foi abusada sexualmente por um casal. Ambos foram presos em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na tarde desta segunda-feira (19).

Os acusados e a vítima estavam bebendo em casa, quando a vítima começou a passar mal e foi se deitar. O homem de 34 anos iniciou os abusos sexuais, enquanto que a acusada, de 28 anos, filmava a cena do crime.

O casal estava escondido em um imóvel localizado no interior de uma fazenda na zona rural. Os agentes encontraram, no celular da envolvida, as imagens do crime sexual.

Os dois foram presos e indiciados por estupro de vulnerável, e podem ser condenados a penas que variam de 8 a 15 anos.